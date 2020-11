Noszály Sándor számára véget ért a Dancing with the Stars, de büszke arra, hogy idáig jutott. A sztár itthon találta meg a kihívást és a boldogságot is azután, hogy hosszú ideig Amerikában élt. Elárulta, visszaköltözne-e.

Noszály Sándorra itthon rátalált a szerelem, és habár bármikor visszamehetne, úgy érzi, most jó helyen van.

"Én 12 éves koromban egyedül voltam Indiában háromszor egy hónapot, éltem New Yorkban, Monte-Carlóban, én a jég hátán is elvagyok, meg a csillagos hotelben is jól érzem magam. A gyökereim itt vannak, s bármikor vissza tudok menni, de már nem szeretnék visszaköltözni, megtaláltam itthon mindent, a teniszben rengeteg tervem van, de itt a szerelem és a kislányom is" - árulta el a Blikknek.