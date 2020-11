Szijjártó Péter kifejtette: a Szputnyik nevű vakcina most kapta meg félidős jelentését, amely szerint 92 százalékos a hatékonysága. Kiemelte: ez Magyarország számára jó hír, mert a magyar kormány ennek beszerzéséről előrehaladott tárgyalásokat folytat.

Másfél héten belül érkezik a minta, amelyet laboratóriumi vizsgálatnak vethetnek alá. Decemberben kismennyiségű szállítmány érkezik a klinikai tesztek elvégzéséhez. Január második felében pedig elkezdődhetnek a nagymennyiségű szállítások - mondta. Szerdán megállapodtak Oroszországgal, hogy a magyarországi engedélyezéshez szükséges dokumentációt az orosz fél legkésőbb csütörtök estig összeállítja és eljuttatja Budapestre. A miniszter azt is elmondta, hogy még szerdán megszülethet az a szabályozás, amelynek értelmében ki lehet majd adni egy "vészhelyzeti", ideiglenesen 6 hónapra szóló importengedélyt.





Szijjártó Péter - aki már kilenc napja van karanténban koronavírus-fertőzés miatt - azt is elmondta: ahogy telik az idő, egyre nehezebben viseli a karantént. Egyre jobban hiányzik neki családja.

Az elmúlt másfél napban viszont már úgy érezte, enyhültek a tünetei - mondta, megjegyezve ugyanakkor, hogy korábbi fizikai állapotának visszaszerzése még eltarthat egy ideig.

Kitért arra is, hogy a karanténból is igyekszik végezni a munkáját: például internetes kapcsolaton keresztül és telefonon is folyamatosan egyeztet. Reméli, hogy jövő héten már a munkahelyén dolgozhat.