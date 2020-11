Mai napig nem tudni, mi történhetett, amiért Borsos Olivér várahtlanul elhunyt. Annyi ismeretes, hogy Tihanyban történt az eset, ahol Olivér egy közismert személyiség esküvőjén vett részt.

Megszólalt az édesapa:

"Nem tudok és nem is akarok arról az estéről beszélni. Elvesztettük a fiunkat, és bármi is történt ott, Tihanyban, már nem kapjuk vissza őt. A feleségemmel próbáljuk túlélni mindazt, ami történt. Élnünk kell, mert van egy másik gyerekünk. Élnünk és dolgoznunk. Nekem a kézilabda mindig is sokat jelentett és jelent a családom mellett, szerencsére most is megvan a lehetőségem, hogy imádott sportágammal foglalkozzak. Olykor szakkommentátorként szerepelek a Sport TV-ben, meccseken vagy különböző műsorokban mondom a magamét, és ez valóságos terápia a számomra. Ott csak a játék számít, megpróbálok odafigyelni százszázalékosan. Addig sem kell gondolkodnom. Mondják, hogy az idő, a múló idő majd segít, de én nem hiszek ebben. A mi fájdalmunk nem csitul, sem most, sem évek múltán, ezt a veszteséget egyszerűen nem lehet feldolgozni" - írta meg a Blikk.