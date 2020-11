A jövő hónap közepétől lényegesen rövidebb időt kell karanténban tölteniük azoknak a külföldről Angliába érkező utasoknak, akik koronavírus-szűrésnek vetik alá magukat, és negatív leletet kapnak. A brit kormány jelenleg érvényes rendelkezése alapján 14 napra elkülönítésbe kell vonulniuk mindazoknak, akik a karanténkötelezettség alól nem mentesített országokból utaznak Angliába. A rendelkezést átvette a skót és a walesi kormány is, így a karanténelőírás Nagy-Britannia egészére érvényes.

London jelenleg 59, a koronavírus-fertőzés behurcolásának szempontjából alacsony kockázatúnak ítélt országból és területről engedélyezi a beutazást karanténkötelezettség nélkül.

A karanténmentesített országok listáján eredetileg Magyarország is szerepelt, de szeptember 12-én lekerült onnan, és azóta a Magyarországról Nagy-Britanniába utazóknak is 14 napot - illetve, ha ennél rövidebb ideig maradnak, tartózkodásuk teljes idejét - elkülönítésben kell tölteniük.

Grant Shapps brit közlekedési miniszter azonban kedden bejelentette, hogy a kormány döntése alapján december 15-től akár kétharmadával is rövidíthető lesz a kétheti elkülönítés, ha a beutazók koronavírustesztnek vetik alá magukat. A szűrést az angliai érkezés utáni ötödik naptól lehet elvégeztetni.

Shapps ismertetése szerint a kormány azért döntött így, mert a tapasztalatok arra vallanak, hogy ha valakiben jelen van az új típusú koronavírus, ötnapi lappangási idő után jóval megbízhatóbb eredménnyel jár a szűrővizsgálat, mint hogyha a tesztet rögtön az érkezés után a repülőtereken, a kikötőkben vagy a vasútállomásokon elvégeznék.

Az angliai érkezés után azoknak is elkülönítésbe kell vonulniuk, akik vállalják a szűrővizsgálatot, de amint értesítést kapnak arról, hogy leletük negatív, elhagyhatják a karantént, és onnantól az általánosan érvényes mindenkori járványmegelőző előírások vonatkoznak rájuk is. Az utazók már indulásuk előtt lefoglalhatják a tesztidőpontot a brit kormány által jóváhagyott magánszektorbeli egészségügyi szolgáltató cégeknél, amelyeknek listája a gov.uk kormányzati portálon megtalálható.