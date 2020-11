VV Fanni ügyének tárgyalása folytatódik, a Fővárosi Törvényszék egy videót is nyilvánosságra hozott a helyszínelésről, amelyen az látszik, hogy a lány barátnője ott volt a lakásnál.

Folytatódott VV Fanni ügyének tárgyalása, amelyen a többi között kiderült, hogy a lány telefonja az eltűnését követően is aktív volt, ám a készülék azóta sem került elő. A Fővárosi Törvényszék egy videót is nyilvánosságra hozott a helyszínelésről, amelyen pedig az is látható, hogy Novozánszki Fanni barátnője ott volt a lakásnál a helyszíneléskor.

Arra kérte a nyomozókat, hogy keressék meg Fanni négy napja bezárt kutyáinak a hámjait - írja a Bors.