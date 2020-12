A modell és az édesanyja egy rendkívül nehéz és keserves időszakon mentek keresztül, hosszú évekig alig találkoztak egymással. Volt, hogy Fanni napokig tépelődött, és legbelül tudta, hogy helytelenül cselekszik.



„Az ünnepeket viseltem a legnehezebben. Fontos lett volna, hogy velem legyen az anyukám, a mama, a papa és a tesóm. Nagyon szenvedtem. Tudtam, hogy a nagypapám beteg, hiányzott, hogy megöleljem. Ez fájt a legjobban. Mosolyogtam, de belül mindig sírtam. Szerettem volna anyunak és a mamának is virágot adni anyák napján, de nem találkozhattam velük. A szívem mélyén tudtam, hogy ez így nem jó. A barátnőm nagyon sokat segített, hogy tisztán lássak, hálás is vagyok érte." – magyarázza Fanni a holnap megjelenő, 2021-es naptárral is kapható HOT! magazinban, melyben arról is mesél anya és lánya, hogy miként dolgozták fel a múltat, és hogyan találtak ismét egymásra.