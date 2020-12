Tavaly szilveszter este történt az a brutális gyilkosság, amely során K. Dániel becsengetett a számára ismeretlen szomszéd családhoz, majd szó nélkül lemészárolta egy machetével az anyukát, három gyereke pedig végignézte.

Tettét nem tudta megmagyarázni, azt mondja előtte sokat ivott és szteroidozott.

A tárgyalások most kezdődtek meg, a férfi lehajtott fejjel lépett be a bíróságra, ahol először találkozott áldozata férjével, akitől bocsánatot kért - írta a Bors.

„Erre nincs bocsánat, tudom, de szeretnék bocsánatot kérni" – mondta a gyilkos. A gyászoló férj azonban ezt nem fogadta el. Nem a lábamra léptél a buszon. Az egész családom lemészárolta ez a féreg. Én azt mondom, életet életért" – hangzott el a válasz.

K. Dániel egyébként a vád szerint egy héttel a gyilkosság előtt saját kishúgát is megerőszakolta, sőt a gyanú szerint ez volt a célja a szomszéd 14 éves lánnyal is, akinek végzett az édesanyjával.

Ezeket a férfi tagadja, de hamarosan a kishúga is a tanúk padjára ül.