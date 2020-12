A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szabadnapján egy súlyos autóbaleset szemtanúja volt, a járműben egy kétéves gyerek is utazott. Azonnal a segítségükre sietett, szerencsére sikerült megmenteni az utasok életét.

Az M0-as autópályán hajtott a Rendőr-főkapitányság szóvivője, Szabóné Berki Bianka Üllő közelében, amikor arra lett figyelmes, hogy az előtte haladó autó kacsázni kezd, megcsúszik, majd fejre állt az árokban.

A nő és utasai azonnal megálltak, hogy segítsenek a bajba jutottakon.

„A Heim Pál Gyermekkórházban dolgozó barátnőmmel és készenléti rendőr férjével tartottunk vásárolni, amikor 150 méterre előttem azt láttam, hogy egy kocsi kétszer-háromszor megpördül a levegőben, s iszonyatos erővel az árokba csapódva a feje tetején áll meg. Azonnal odarohantunk, a sofőr pedig közölte, hogy a 2 éves kislánya is a kocsiban ül. Biztos voltam benne, hogy ebből a kocsiból épségben senkit nem tudunk kimenteni, de szerencsére mindketten be voltak kötve, így épségben megúszták az övnek és a szerencsének köszönhetően" – mondta el a Borsnak Szabóné Berki Bianka.

A balesetet szenvedett férfi először a gyereket kiadta egy kis résen, majd neki is sikerült kimásznia. Véletlenül a 18. kerületi kapitányság két női munkatársa is arra járt, így ők is segédkeztek a mentésben.