Farkas Bertalan pedig elárulta, szinte mindent megőrzött az emlékezetes űrutazásról:

„Minden megőriztem! A kesztyűmet, a szkafanderem és persze fényképeket, felvételeket, dokumentumokat. Néhány kollégám gyermekének az ellenőrzőjét is felvittem, hogy a kicsik az iskolában elmondhassák: »ezt az űrben is aláírták«. Bizonyára ők is őrzik ezt a kedves emléket. De a lányomnál ott van az a piros-fehér-zöld ruhácskába öltöztetett baba is, amit titokban vittem magammal, illetve megvan a tévémaci is, amelyik szintén velem volt. Ezek igazi kincsek a család számára, bízom benne, hogy az unokáim is nagy becsben tartják majd mindazt, ami rájuk hagyok. Látja ezt, még az űrhajó kulcsa is megvan." – nyilatkozta az űrhajós a Metropolnak.