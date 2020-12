Már második napja haladta meg az új fertőzöttek napi száma a 2500 főt, és várhatóan a következő napokban eléri a 2500-as heti átlagot, amelynél egy korábbi döntés szerint szigorú megszorításokat kell bevezetni. Szerdán 83 760 tesztből 2891 pozitívnak bizonyult, ami 3,5 százalékos arány. Jelentősen megnőtt, 2405 volt a súlyosan fertőzöttnek számító "vörös" településeken kívül talált új esetek száma, ami a járvány szétterjedését jelzi az összes lakossági csoportban és helyen.



Az előre bejelentett szigorítások sorában a különösen fertőzött településeken bezárják a kiskereskedelmi üzleteket, a piacokat, az utcára nyíló boltokat is, csak a létszükségleti cikkeket árusító üzletek maradhatnak nyitva, és az iskolák is átállnak a távoktatásra a negyedik osztálytól felfelé, valamint felére csökkentik a közösségi közlekedést. Az egészségügyi minisztérium várhatóan karanténra fogja kötelezni az összes külföldről érkezőt, és nem csak azokat, akik a fertőzöttebb államokból jönnek, miután sokan "zöld" országokban lettek vírushordozóvá.



A 12-es kereskedelmi tv kedd esti híradójában az egészségügyi minisztérium egyik vezetője beismerte, hogy nem csak egészségi szempontok alapján határozták meg az egyes országok besorolását. Az újonnan barátivá vált Öböl-menti országoknál engedményeket tettek, emiatt például sok olyan fertőzöttet regisztráltak, aki Dubajból hazatérve hurcolta be a vírust. Az egészségügyi minisztérium ismertette a várhatóan a jövő héten induló védőoltási kampány menetrendjét. Elsőként a kórházak, majd a rendelőintézetek, a magánklinikák és a fogorvosi klinikák orvosi személyzetét oltják be. Ezután a geriátriai és pszichiátriai kórházak alkalmazottjai, a kórházakban dolgozó ápolók és orvostanhallgatók, a mentőszolgálat tagjai következnek.

A második körben az idősotthonokban dolgozók és lakók, valamint a 60 évesnél idősebbek, majd a háttérbetegségekben szenvedők kapnak oltást: a cukorbetegek, a kóros elhízással küszködők, a tüdőbetegek, a magas vérnyomással, az immunrendszer elnyomásával kezelt és a szervátültetett, valamint a hematológiai betegek.

Az oltóanyag megérkezésétől függően várhatóan már januárban megindulhat a többiek oltása is. Az oltás iránti lakossági bizalom növelésére Benjámin Netanjahu miniszterelnököt és Juli Edelstein egészségügyi minisztert szombat este elsőként, Reuven Rivlin államelnököt pedig vasárnap nyilvánosan oltják be.



Izraelben március óta 365 042-en fertőződtek meg koronavírussal. Jelenleg 20 792 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium honlapja. A SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben február óta 3034-en haltak meg, jelenleg 688 koronavírusos beteget ápolnak a kórházakban országszerte, közülük 395-en súlyos állapotban vannak, és 154 embert lélegeztetőgépre kellett kapcsolni.