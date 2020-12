December 24-én estétől 25-én reggelig felfüggesztik a kijárási tilalmat – jelentette be Kiss Róbert rendőr alezredes az Operatív Törzs sajtójátékoztatóján.

Karácsonykor is jogerős az a szabály, hogy 10 főnél többen nem lehetnek egy helyen, de a 14 év alatti gyerekek nem számítanak be a 10 főbe. Az enyhítés miatt az éjféli misére is el lehet menni a kijárási tilalom megszegése nélkül.

Az alezredes arról is beszélt, hogy Magyarországra nem engednek be repülőgépeket az Egyesült Királyságból, miután a koronavírus új, 70%-kal fertőzőbb változata jelent meg Délkelet-Angliában.