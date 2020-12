A legnagyobb boldogság volt Bangó Margit életében, amikor gyereke született, nagyon fiatalon vált édesanyává. Habár úgy gondolja, hogy a családalapítás a legszebb dolog, szerinte dédunokájának - akit nemrég jegyeztek el - előbb még tanulnia kell.

"Nagyon büszke vagyok a gyönyörű és okos dédunokámra. Természetesen szeretném megérni, hogy neki is gyermekei szülessenek, hiszen az Isten legcsodálatosabb ajándéka. Én is rendkívül fiatalon mentem férjhez és szültem gyermeket, ezért is tudom, hogy az milyen komoly nehézségekkel jár. Félreértés ne essék! Örültem a gyermekáldásnak, viszont nagyon bonyolulttá vált mellette a munkám elvégzése. Azt szeretném, ha Tina először tanulna, és tapasztalatokat szerezne az életben. Még fiatal, ezért ráér a családalapítással" - mondta a művésznő a Borsnak.