(...) "Most újra arra kérünk Titeket, hogy ha lehetőségetek van rá, akár egy pici összeggel segítsetek annak a budapesti nagymamának, aki egyedül neveli négy kisunokáját és az iskoláztatás mellett a napi kiadások igencsak megnehezítik az életüket. A nagyi napi küzdelmet folytat azért, hogy legalább a gyerekeknek sikerüljön majd megvalósítani az álmaikat és kitörni a mélyszegénységből.

A legnagyobb unoka 11.osztályos gimnazista. Már évekkel ezelőtt kitalálta, hogy érettségi után építész szakra szeretne felvételizni és azóta is kitartóan készül erre a pályára. Három kisebbik testvére 11, 10 és 14 évesek, két kislány és egy kisfiú, szintén nagyon szorgalmasak, ügyesek, korukat meghazudtoló kötelességtudattal rendelkeznek. A tanulás mellett otthon is nagyon sokat segítenek a nagymamájuknak. Egy kicsi, de annál lelkesebb csoport már elindította a gyűjtést számukra és hozzájuk szeretnénk mi is csatlakozni!

Az összegyűlt pénz egyenesen a családnak megy majd, ezért fontos, hogy a közlemenybe a "NAGYI" szót írjátok! A nagyiadomany@gmail.com címre írva pedig bővebb információt is kaphattok róluk. Ha a napi megélhetéshez szükséges összeg fölött sikerülne gyűjteni, akkor a fennmaradó pénzt a gyerekek további taníttatására tennék félre, mellyel egyben jövőjüket biztosítanák.Minden adomány számít, akár egyszeri segítségről, akár rendszeres utalásról legyen szó!" - írja a műsorvezető a posztjában.