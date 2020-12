A jászszentandrási férfi december 25-én tűnt el. A kora délutáni órákban otthonából ismeretlen helyre távozott kerékpárral, azóta nem tudnak róla. A férfi felesége, Nikoletta azt mondta a Borsnak, hogy Richárd begyógyszerezte magát, és egy üveg whiskyt is magához vett:

"Fél éve külön vagyunk, neki már volt egy másik barátnője, akivel most összeveszett. Begyógyszerezte magát, nyugtatókat és vérnyomáscsökkentőket vett be, magához vett egy whiskyt és egy kést, és azt mondta, hogy a jászszentandrási erdőben holtan megtaláljuk. A biciklijét szombaton egy pálinkafőzde közelében az erdőnél megtaláltuk. Onnan gyalog mehetett tovább. A kutyák érezték, hogy merre ment, de egy tanyánál a disznók miatt elvesztették a nyomát."



Balázs Richárd körülbelül 180 centiméter magas, átlagos testalkatú. Haja színe barna, rövid, egyenes szálú. Bajuszt visel. Jobb szemöldökében piercing, jobb alkarján és a bal lábán fekete nonfiguratív tetoválás, a mellkasán egy fekete szív alakú tetoválás látható. A jobb kézfején van egy heg.

Eltűnésekor piros inget, sötétkék farmernadrágot, fekete kötött pulóvert, fekete sportcipőt, sötétkék téli kabátot, fekete-fehér kockás sálat viselt. A kerékpárja férfi vázas, kék színű, vékonyított kerekű - áll a rendőrség felhívásában.

A férfit két gyermeke várja haza, a nagyobbik négyéves, a kisebbiknek tegnap volt a második születésnapja.