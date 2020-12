„A Magyar Közlöny december 24-i számában jelent meg az a kormányrendelet, ami 2021. február 8-ig lehetővé teszi, hogy a keresőképtelenség igazolását - vagyis a táppénzhez szükséges papírt - az orvos elektronikus úton, e-mailben is továbbíthassa a beteg részére. Az orvosi igazolást pedig a beteg is elektronikus úton továbbíthatja a munkáltatója részére, amelyet az köteles ebben a formában is fogadni és igazolni" - olvasható Szentkirályi Alexandra Facebook posztjában.