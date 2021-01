Jamie Dornan és Dakota Johnson

A szürke ötven árnyalatában sokan irigyelték Christian és Ana erotikus szerelmi történetét. A két színész között a filmvásznon csak úgy izzott a levegő és szinte már el is hittük, hogy valóban úgy vágyakoznak egymás után, mint filmbéli karaktereik. Ki gondolná azonban, hogy a privát életben szinte rosszul van egymástól a két világsztár, amit az interjúk során sokszor palástolni is nehezen tudtak. Azt is elárulták, hogy a szerepükkel sem tudtak azonosulni, így nagyon nehéz volt a forgatás.

Sarah Jessica Parker és Kim Catrall

A Szex és New Yorkot nézve mindenki olyan barátnőkre vágyik, mint Miranda, Samatha, Carrie és Charlotte. A sorozat hét évadon, majd két mozifilmen keresztül mutatta be a szingli new york-i divatmániás barátnők életét. Ki gondolná, hogy a Samathát és Carriet megformáló két színésznő, Sarah Jessica Parker és Kim Catrall a való életben utálják egymást. A nézeteltérésük és későbbi utálatuk oka pedig nem más volt, mint a pénz. Kim ugyanis nem tudta megemészteni, hogy Sarah Jessica lényegesen magasabb gázsit kapott, mint ő. Szó volt a mozifilm harmadik részéről is, de a két színésznő hallani sem akar többé a közös munkáról.

Ryan Gosling és Rachel McAdams

A szerelmünk lapjai című film minden idők egyik legromantikusabb szerelmi története. Noah és Allie, a két szerelmes életét követhetjük nyomon, ahogy rögös utakon bár, de végül egymásra találnak. A film láttán elképzelhetetlennek tűnik, hogy a forgatás alatt szabályosan gyűlölték egymást a főszereplők. Ryan még arra is megkérte a rendezőt, hogy rúgja ki Rachelt a filmből és rakjon mást a helyére...

Patric Swayze és Jennifer Gray

Ki ne ismerné a Dirty Dancing című filmet, melyben a táncos Johnny Castle és a fiatal, elkényeztetett úrilány Baby szerelmi románcát láthatjuk kibontakozni? Bár a filmvásznon nem látszik, a két főszereplő legendásan utálta egymást. Patric nem tartotta elég vonzónak a szerepre Jennifert, ennek pedig folyamatosan hangot is adott. Ezen pedig Jennifer annyira megsértődött, hogy ő is folyton becsmérelte a színészt.

Julia Roberts és Nick Nolte

A két világsztár A zűr bajjal jár című filmben játszott együtt először és utoljára... az újságírókat alakító két színész ugyanis annyira nem jött ki egymással, hogy voltak olyan jeleneteik, amiket külön-külön kellett felvenniük. Julia Robert azt nyilatkozta színésztársáról, hogy egy gusztustalan fellengzős alak, aki magán kívül képtelen mást is figyelembe venni.

Brad Pitt és Tom Cruise

A két legendás színész nem bírja elviselni egymást. Brad ki nem állhatja Tom harsány természetét. Egyetlen közös filmjük volt mindössze évtizedekkel ezelőtt, 1994-ben, Az Interjú a vámpírral, aminek forgatásán sem jöttek ki. Amikor pedig a Salt ügynök című film főszerepét Pitt egykori felesége, Angelina Jolie kapta meg, Tom Curise helyett, a színész csúnyán végigfröcsögte a sajtót - ezzel a tettével végleg elvágta magát a sármos szőke világsztár előtt.