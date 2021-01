Alekosz elárulta, hogy mivel éjjelente nem tud aludni, így taxisnak állt.

„CB-rádiót is szereltettem bele néhány éve, azzal hallgathatom a forgalmazást és gyorsabban a helyszínre érek, mint más taxis. Ezek után a várakozó, ácsingózó vendég el tudja dönteni, hogy az én kocsimba száll be vagy a taxiséba" - mesélte a Ripostnak Alekosz, aki azt is elárulta, csókot és flörtölési tippeket is kaphatnak tőle az utasok.