A brit uralkodó és férje is megkapta az új típusú koronavírus elleni oltást - közölte szombaton a Buckingham-palota. A hivatalos tájékoztatás szerint II. Erzsébet királynőnek és Fülöp edinburghi hercegnek a királyi család windsori rezidenciáján adták be a vakcinát. II. Erzsébet királynő áprilisban tölti be 95. életévét, Fülöp herceg júniusban 100 éves lesz.