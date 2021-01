Hideg, téli idő lesz a hétvégén: többfelé várható havazás és sokfelé napközben is mínuszok lesznek. A leghidegebb órákban néhol akár mínusz 15 fok is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Pénteken keleten, északkeleten felhős idő lesz a jellemző, ott szórványosan várható havazás, másutt a felhőátvonulások mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, de néhol lehet hózápor. A Dunántúlon többfelé erős lesz a szél, keleten csak időnként élénkül meg a légmozgás. A minimumhőmérséklet mínusz 8 és mínusz 2 Celsius-fok között valószínű, de a derült, havas, szélvédett helyeken hidegebb is lehet. A nappali maximumok mínusz 3 és plusz 3 fok között alakulnak, északkeleten lesz a hidegebb.



Szombaton felhőátvonulások várhatók több-kevesebb napsütéssel, majd késő délutántól észak felől összefüggőbb felhőzet boríthatja be az országot. Eleinte helyenként fordulhat elő hózápor, késő délutántól, estétől több helyen számítani lehet havazásra, hózáporra. A Dunántúlon sokfelé erős lesz a szél.A leghidegebb órákban általában mínusz 12 és mínusz 4 fok között alakul a hőmérséklet, de keleten néhol akár mínusz 15 fokot is mérhetnek. Napközben mínusz 5 és plusz 1 fok között alakulnak a csúcsértékek.



Vasárnap kezdetben még több helyen előfordulhat havazás, hózápor. Napközben már csak legfeljebb néhol alakulhat ki hózápor, csökken a felhőzet, és hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüt. A szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 14 és mínusz 6 fok között alakul, de északkeleten néhol ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 6 és 0 fok között várható - olvasható az előrejelzésben.