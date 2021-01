Galyatetőn kirándult Péter Szabó Szilvia, aki meg is örökítette a pillanatot. Facebook oldalára ki is posztolta a fotót, ám rajongói nem ismerték fel őt.

"Vegyes érzéseim vannak, egyrészt vicces, hogy nem ismertek fel, másrészt kedves, hogy aggódtak, talán valaki ezt az oldalamat is feltörte, mint nem régen az Instagram-oldalamat? „Sapka is volt rajtam, mivel nagyon hideg volt és konkrétan majdnem megfagytunk, emiatt az arcom is kipirosodott és annyira be voltam öltözve, hogy nyilván ez téveszthette meg a követőimet" - mondta el az eset kapcsán az énekesnő a Blikknek.