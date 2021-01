Szilágyi István fia márciusig biztosan a rácsok mögött marad, amiért a gyanú szerint megölte édesapját, de kiderült, hogy más ügyben is nyomoznak ellene.

A gyanú szerint fia mért ütést Szilágyi Istvánra, ami a színész halálát okozta. Emiatt márciusig biztosan a rácsok mögött marad Péter, ám mint kiderült, nem ez az egyetlen ügye a hatóságokkal. Más miatt is nyomoznak ellene.

"A gyanúsított büntetett előéletű, más ügyben is van büntetőeljárás ellene folyamatban" - mondta a Blikknek Fővárosi Törvényszék sajtóosztálya.

"Úgy tudom, négy éve feljelentett valakit azért, mert állítása szerint az illető ellopott a házából egy kamerát. Péter az egyik ismerősét is belerángatta az ügybe, megkérte, hogy tanúskodjon mellette. Ám nemrég kiderült, a története nem volt igaz. Hamis vád miatt most utána nyomoznak" - árulta el egy ismerős. A hamis vád komoly bűn, akár letöltendő börtönbüntetés is kiszabható érte.

Eközben édesanyja, Humenyánszky Jolán kórházban van tüdődaganattal, és az a vágya, hogy talán utoljára találkozhasson fiával. Ezt azonban nehezítik a járványügyi intézkedések.

"Az aktuális járványügyi megelőző intézkedések következtében – más európai országokhoz hasonlóan – a hazai büntetés-végrehajtási intézetekben sincs még lehetőség a személyes kapcsolattartásra, azonban kiemelt figyelmet fordítunk a fogvatartottak jogszabályban meghatározott kapcsolattartási jogainak egyéb módon történő érvényesülésére. Ennek érdekében elérhetővé tettük a fogvatartottak számára a Skype-alapú online videótelefonálás lehetőségét, amely hívásra jelenleg minden fogvatartott jogosult, kérelme alapján hetente maximum két alkalommal, alkalmanként minimum 30, maximum 60 percbe" - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának Kommunikációs Főosztálya.