A kormányzati portálon azt írták: 352 703-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 11 409-re emelkedett, a gyógyultak száma 230 441. Az aktív fertőzöttek száma 110 853-ra csökkent. Kórházban 4445 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 330-an vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 21 648-an vannak, a mintavételek száma 2 963 613-ra nőtt.



Kiemelték: a koronavírus-járvány elleni védekezés új szakaszához érkezett azzal, hogy megérkezett a vakcina Magyarországra, és december 26. óta tart az egészségügyi dolgozók oltása. Magyarország eddig 19,7 millió anyag nyugati vakcinát kötött le különböző gyártóknál - Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac - több tízmilliárd forint értékben. Ezekből még csak a Pfizer- és a Moderna-vakcinák rendelkeznek az Európai Gyógyszerügynökség engedélyével.

Megjegyezték: eddig mindössze csaknem 130 ezer embernek elegendő oltóanyag érkezett az országba. Nagy részüket már beoltották, eddig 123 188-an kaptak oltást. A kormány azonban lassúnak tartja az uniós vakcinabeszerzést és szállítást, és úgy véli, hogy a magyar emberek egészségének és életének megóvásáért az EU-s vakcinabeszerzésen túl is szükséges oltóanyagok beszerzése.



A napokban több tízmilliárd forintot különítettek el a brüsszeli keretszerződésen kívüli vakcinák beszerzésére. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézet szakértői Pekingben ellenőrizték a Sinopharm kínai gyógyszergyártó vakcináinak gyártási folyamatait, és megállapították, hogy a vakcina gyártása biztonságos körülmények között történik. A kínai és az orosz vakcinát használják az Egyesült Arab Emírségekben és Bahreinben is. Magyarország mindkét országgal felvette a kapcsolatot, és azok hatóságai pozitív tapasztalatokról számoltak be a kínai és az orosz oltóanyaggal kapcsolatban is - írták. A portálon azt kérik: azok az egészségügyi dolgozók, akik még nem tették meg, mielőbb jelentkezzenek az oltópontokon időpontért.



A hétvégén is folytatódott a nagyobb létszámú idősotthonok lakóinak és dolgozóinak az oltása is. A vakcinaszállítmányok ütemében folytatódhat az oltás az egészségügyben, az idősotthonokban, majd az oltási tervben megjelölt további célcsoportok körében, majd megkezdődhet a lakosság tömeges oltása.