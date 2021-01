Benkő László hosszas betegség után távozott az élők sorából, dalszerzőként azonban végig aktív volt. Fia szeretné kiadni apja be nem fejezett műveit.

Benkő László, az Omega billenytűse tavaly novemberben hunyt el, zenei öröksége azonban örökre velünk marad. Fia, Balázs további szerzeményeket is talált édesapja holmija között, és úgy véli, ezeket a be nem fejezett dalokat is ki kellene adni.

"Nehéz ezen túlesni, szörnyű időszak ez számomra, de éppen ezért nagyon fontos, hogy feldolgozzuk apu hagyatékát. Ez most számomra terápia és egyben óriási feladat" - mondta Balázs.