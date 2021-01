Alapvetően online oktatással kezdik meg az új félévet februárban a felsőoktatási intézmények, de egyes gyakorlati képzések továbbra is a hallgatók jelenlétével zajlanak majd. Az egyetemek folyamatosan figyelemmel kísérik a kormány járványhelyzetre vonatkozó intézkedéseit és ezek függvényében alakítják az oktatást.

A Budapesti Corvinus Egyetem távoktatásban, online kezdi meg a tavaszi félévet. Ha a járványügyi helyzet kedvezően alakul, átállnak hibrid oktatásra, de azok a külföldi diákok, akik nem tudnak beutazni Magyarországra, a teljes félévet teljesíthetik online formában. Az épületekbe csak időponthoz kötött ügyintézés, személyes konzultáció vagy munkavégzés céljából lehet belépni, testhőmérséklet-mérés után, maszkban, betartva a másfél méteres védőtávolságot.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen az oktatás a második félévben - eltérő intézkedésig - január 25-től február 21-ig online folytatódik. A hadtudományi és honvédtisztképző, valamint a rendészettudományi kar nappali munkarendű hallgatóinak egyes gyakorlati foglalkozásait és a fizikai felkészítéshez kötött rendszeres felméréseit - a fenntartó engedélyével - jelenléti formában tartják. A későbbi oktatási rendről a kormányzati járványügyi intézkedések alapján döntenek.

A Semmelweis Egyetem a tavaszi szemeszterben is úgynevezett hibrid oktatásra készül: az elméleti oktatás online, a gyakorlati képzés személyes jelenléttel folytatódik. A Nemzeti Népegészségügyi Központ oltási terve alapján az orvostanhallgatók és az egészségügyi felsőoktatásban részt vevő hallgatók is megkapják a koronavírus elleni védőoltást. Amint a járványügyi helyzet és a beoltottak száma lehetővé teszi, az intézmény visszaáll a hagyományos oktatásra.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) novemberben rendelték el az online oktatást, ez továbbra is hatályban van. A tavaszi szemeszterben teljes körű jelenléti oktatással nem számolnak, az aktuális járványhelyzet alapján a félév második felében a vegyes (hibrid) működési modellt tartják megvalósíthatónak.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - amíg nincs változás a kormányzati szabályozásban - digitális oktatással tervezi a következő félévet. Ha lehetővé válik, akkor a cél a fokozatos átállás a vegyes oktatásra, még kedvezőbb körülmények esetén a jelenléti oktatásra visszatéréssel is terveznek.

A Budapesti Gazdasági Egyetem is arra készül, hogy a tavaszi félévet online oktatással kezdi meg. A hibrid, illetve a normál oktatásra való későbbi áttérés a járványhelyzettől és a kormányzati intézkedésektől függ. Az órákat online tartják meg, de kivételes esetben egyes (például konyhai, laboratóriumi, éttermi) gyakorlatokat a biztonsági intézkedések betartása mellett jelenléti formában szerveznek meg. Jelezték, hogy a jelenlegi járványügyi és gazdasági helyzetben az átlagosnál nehezebb szakmai gyakorlati helyeket találni, egyes képzéseiken pedig különösen korlátozottak a lehetőségek. A szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos szabályokat ezért a szokásosnál rugalmasabban kezelik, például nem várják el a szoros szakmai összhangot az elméleti képzés és a szakmai gyakorlat között.

Az Óbudai Egyetemen a fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztérium ajánlásának visszavonásáig a második félévben is digitális tanrendben folyik az oktatás. A hallgatók - a rektori engedéllyel rendelkező PhD-hallgatók és a munkaszerződéssel rendelkezők kivételével - nem léphetnek be az egyetem területére, de az oktatók és más munkatársak normál munkarendben végzik munkájukat.

A Szegedi Tudományegyetemen online formában kezdődik a második félév, kivéve azokat a gyakorlatigényes kurzusokat - egyes egészségügyi képzések, gyógyszerészeti laborok, zenei oktatás -, ahol az ettől való eltérést a fenntartó engedélyezte. A félév elejére hozták az ismeretanyag online formában történő átadását, és rugalmasan tervezik a jelenléti oktatás visszaállítását, amint erre lehetőség lesz.

A Pécsi Tudományegyetemen a tavaszi félév az őszi rend szerint folytatódik, így a digitális távolléti oktatás mellett azokon a képzéseken, ahol azok jellege megköveteli - az ágazati ajánlásoknak megfelelően - jelenléti formában is zajlik majd az oktatás.

A győri Széchenyi István Egyetemen az új félévben egy szak, a zeneművészeti képzés kivételével távolléti oktatásban folytatódik a nappali és levelező tagozatos oktatás. A hallgatók az épületekben csak akkor lehetnek jelen, ha záróvizsgát tesznek, kutatás, szakdolgozat vagy doktori disszertáció ügyében konzultálnak, szakmai gyakorlaton, kutatási projektben, doktori szigorlaton, komplex vizsgán, műhelyvitán vagy doktori védésen vesznek részt.

A veszprémi központú Pannon Egyetem a tavaszi félévben is folytatja a hibrid oktatást. Az intézmény és a könyvtárak épületei a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett továbbra is látogathatók.

A Debreceni Egyetemen február 8-tól távolléti oktatás formájában folytatódik a tanév. Több területen, például az orvosképzésben azonban vannak olyan gyakorlatok, amelyeknél elengedhetetlen a jelenlét, ezt a járványügyi előírások szigorú betartásával meg tudják oldani. Arra is felkészültek, hogy ha enyhülnek a szigorítások, akkor rövid időn belül átálljanak a jelenléti oktatásra.

A Miskolci Egyetem a jelenlegi szabályozás szerint készül a második félévre. Folyamatosan figyelemmel kísérik a kormány intézkedéseit és ezek függvényében alakítják az oktatást.

A gödöllői Szent István Egyetem átalakulásával februártól működő Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem azt közölte, a veszélyhelyzet miatt az oktatás digitális formában folytatható az új félévben. Ha a járványügyi intézkedések enyhülnek, azonnal a jogszabályhoz igazítják az oktatás rendjét.