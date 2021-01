Az énekesnőt az utóbbi időben sokan Vastag Csabával boronálták össze, ám a holnap megjelenő HOT!-ban tiszta vizet önt a pohárba, és elárulja, mi történ valójában.

"Hat éve barátok vagyunk. Hónapokig együtt dolgoztunk a Sztárban Sztár alatt, korábban pedig az X-Faktorban. Soha semmi nem volt köztünk, de barátként mindig számíthatok rá. Ritkán kérek tanácsot, és csak néhány ember van, akinek adok a véleményére. Csabi például pont ilyen – magyarázza Andi a magazinban, azt is elárulva, hogy van-e a férfiideálja.

"Inkább csak azt szeretném, ha ő oldaná meg a felmerülő problémákat, és nem nekem kellene istápolnom őt. Sosem voltam kapcsolatfüggő, és nem is kerestem társat."

Az énekesnő a friss HOT!-ban kendőzetlen őszinteséggel vall a sztárságig vezető útjáról, arról, hogy miért nem fejezte be a középsikolát, és arról is, hogy milyen mélypontokon kellett keresztül mennie.