A szombaton ismertetett legújabb adatok szerint továbbra is jelentően és folyamatosan csökken az újonnan kiszűrt koronavírus-fertőzések száma az Egyesült Királyságban, és igen magas szintről ugyan, de most már egyértelműen lefelé tart a járvány miatt naponta bekövetkező halálesetek száma is.