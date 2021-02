A kormányzati portálon azt írták: 378 734-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 13 249-re emelkedett, a gyógyultak száma 283 282. Az aktív fertőzöttek száma 82 203-ra csökkent. Kórházban 3792 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 304-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 16 850-en vannak, a mintavételek száma 3 281 992-re nőtt.



Eddig 291 396-an kaptak oltást, közülük 110 395-en már a második dózist is megkapták. Az oltás első két szakasza lezárult: az egészségügyi dolgozók és az idősotthonok, bentlakásos szociális intézmények kampányszerű oltása már megtörtént. Az elmúlt napokban a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása is megkezdődött. A negyedik körben, ezen a héten megkezdődik a 60 év alatti krónikus betegek oltása is.



Már négy oltóanyagot lehet alkalmazni: a Pfizer és a Moderna mellett a héten már a Szputnyik és az AstraZeneca vakcinákat is használják az oltáshoz. A nyugati vakcinákból eddig 19,7 millió adagot kötött le a kormány, több tízmilliárd forint értékben, különböző gyártóknál.