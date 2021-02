A hétvégén sok napsütés várható, csak néhol lehet kisebb havazás. Mindeközben viszont még napközben is fagypont alatti hidegre kell készülni, néhol a hajnali órákban mínusz 20 fokot is mérhetnek, de legalább napsütés is lesz - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.