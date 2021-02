Magyarország egyik kedvenc előadója rendhagyó szerzeménnyel érkezik. Király Viktort kollaborációiban eddig többször is hallhattuk magyarul énekelni, most azonban szólóban is megmutatja, mire képes.

„A rajongóim, a közönségem felől is felmerült ez. Amikor angolul énekelek, akkor kérik, hogy magyarul is szóljak hozzájuk, nekik is szerettem volna kedveskedni ezzel a dallal. Minig is vágytam arra, hogy úgy írjak meg egy számot, amit magyarul is át tudok adni a rajongóknak, ez egy ilyen szerzemény lett"- meséli Viktor, majd hozzáteszi, hogy „teljesen más érzés úgy énekelni, hogy a közönség szó szerint velem együtt szólal meg. Angolul is kísérnek, de magyarul ez még szebben hangzik".

Viktor arra szerette volna felhívni a figyelmet, milyen törékenyek is a kapcsolataink, ezért ezekért dolgozni kell. A „Szabadesés"-hez egy különleges klip is forgott, amiben Viktor egy komoly autóbalesetet szenved, földöntúli érzések öntik el. Az alkotók maximálisan a dal jelentésére formálták a klipet.

„A dal jelentését szerettem volna átadni, azt, amit én érzek ezzel kapcsolatban. Egy pillanat alatt veszíthetjük el a számunkra legfontosabbakat. Az emberek hajlandók apróságok miatt sutba vágni egy kapcsolatot. Amióta megszületett a kisfiam, azóta többször is eszembe jut, hogy küzdeni kell egymásért, a családért"- emelte ki az énekes.

A klipben Viktor felesége, Anita a női főszereplő, az énekes azt is elárulja, miért:

„A klipforgatás több napig tartott, nem éreztem helyénvalónak, hogy ez ilyen mély tartalommal bíró dal videóklipjében egyedül szerepeljek, de azt sem szerettem volna, ha egy kvázi idegen szimbolizálja a „Szabadesés" lényegét, így esett a választás a gyönyörű feleségemre. Szerintem igényes módon minden érzelmi oldalamat megmutat ez a klip és dal! Nagy Bence csapata csodálatosan megvalósította sajátos képi világgal, Závodi Gábor pedig igazán megfogta, amit el akartam mondani a dalban".