Egy hatéves kislányt tett árvává a koronavírus az elmúlt hétvégén. A gyermek 45 éves édesapja, és 36 éves édesanyja is koronavírus-fertőzés miatt vesztette életét.

A halálesetekről a férfi unokatestvére adott hírt. Az információk szerint az édesapát február elsején tesztelték, és már másnapra kiderült, hogy valóban megfertőződött.

A férfi egy hét múlva légzési nehézségekkel kórházba is került, négy nappal később pedig már a hatéves lányuk édesanyját is kórházba kellett szállítani. A férfi haláláról a legközelebbi hozzátartozóként megadott feleséget az orvosok már az nem tudták értesíteni, mert addigra ő is kórházban feküdt, így végül a fiatal nő szüleit hívták fel. Ám mire a férfi anyját értesítették volna a halálesetről, a feleség is meghalt.

Kovács Szilárd az édesapa unokatestvére azt is elmondta, hogy az elhunyt 45 éves férfi, és 36 éves nő több alapbetegséggel is küzdött. A hatéves kislány most a nagyszüleinél van, gyűjtést indítottak a kis árva számára.