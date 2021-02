Cambridge hercege állítólag nagyon szomorú öccse viselkedése miatt. Harry és Meghan bejelentését, nagyanyjuk elleni támadásnak ítélte - írja a DailyStar.

Vilmos herceget sokkolta és mélységesen elszomorította az a viselkedés, amit Harry és Meghan tanúsított a királynővel szemben. Pénteken II. Erzsébet szóvivője a Times magazinnal közölte, hogy lejárt az egyéves felülvizsgálati időszak Harry és Meghan távozása óta, és a királynő úgy ítélte meg, hogy a helyzet végleges, így Harry és felesége már semmilyen minőségben nem képviseli az Egyesült Királyságot a továbbiakban.

A bejelentés után Harry és Meghan is közleményt adott ki, amiben azt írták, hogy továbbra is elkötelezett témogatói maradnak azoknak a szervezeteknek, akiket eddig is segítettek, hozzátéve, hogy bárki élhet a szolgálatnak, szolgálni egyetemes. Udvariasan ugyan, de arra utaltak, hogy nem kell ahhoz a királyi család tagjának lenni, hogy valaki segítsen másokon. Vélhetően ezzel dühítették fel Vilmost, aki úgy gondolja, hogy ez a válasz szemtelen és sértő volt nagymamájukkal szemben. Belső források szerint Vilmos azt mondta, a királynőnek egyszerűen senki sem szólhat vissza, és senki sem viselkedhet ilyen tiszteletlenül a nagymamájával.