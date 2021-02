Alekosz felháborodva reagált Baukó Éva vádjaira, miszerint kölcsön kért tőle pénzt és nem hajlandó visszaadni.

"Igen, valóban kértem kölcsön tőle 150 ezer forintot, amit március 15-i határidővel természetesen vissza is szolgáltatok nekik. Ahogyan azt már előzőleg megbeszéltük. A posztjában lévő egyéb információk, állítások és fotók, privát levelezésekkel kapcsolatban pedig hamarosan két boríték lesz a postaládájában. Az egyikben a pénz lesz, a tartozásom, a másikban pedig egy levél az ügyvédemtől, aki engem a Baukó Éva elleni polgári peres eljárásban képvisel majd. Döntésem végleges, és visszavonhatatlan. Beperelem Baukó Évát! Ennek véget kell vetni, példát kell statuálni" - mondta magából kikelve Alekosz, aki azt is elárulta a Ripostnak, miért lehet ez a hadjárat ellene.

„Egy tévéműsorban szerepeltünk, ám néhány hét forgatás után a csatorna úgy döntött, Évát lecserélik a barátnőmre, Cintiára. Ezért is posztolta az ő fotóját is! A per szempontjából ennek nincs jelentősége."