A Nemzet Művészének felelsége, Bordás Katalin veseproblémák miatt került kóházba. Állapota sajnos nem javult, és a koronavírust is elkapta.

"Sajnos, elvesztettük őt... A kórházban kiderült, hogy elkapta a vírust is, és a vége felé már ez is közrejátszott abban, hogy nem bírta tovább a szervezete. Intézem a teendőket, a temetést, és ott vannak a gyerekek is. Ezekben a nehéz pillanatokban ők adnak erőt nekem" - mondta a Blikkneka világhírű rendező.



Bordás Katalin Koltai első amatőr filmjének volt a főszereplője, így ismerkedtek meg.



"Volt az iskolájában egy filmszakkör. Filmet forgattak és engem valaki ajánlott az egyik szerepre. Óbudán, a Schmidt-kastélynál történt a találkozó. Amikor odaértem, a fűben egy csomó kamasz fiú heverészett. Kiugrott közülük a férjem, majd közölte, hogy ő lesz a film operatőre és rendezője. Már ott elindult egy barátságszerű kettőnk közt. Ebből lett hat év udvarlás, aztán amikor befejezte a főiskolát, összeházasodtunk" - mesélte az asszony évekkel ezelőtt egy interjúban.

Koltai Lajosban két lánya tartja a lelket. Nóra Londonban tanulta a sminkmesterséget, Katalin pedig egy fotóügynökségnél dologzik.