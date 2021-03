Ahogy írtunk róla, a koronavírus hazai terjedése minden eddiginél nehezebb, március 8-tól március 22-ig tartó újabb védelmi intézkedésekhez vezett. Ezek a következők, amelyek a Magyar Közlönyben is megjelentek.

- Az üzleteket be kell zárni. Kivétel: az élelmiszerüzletek, a patikák, a benzinkutak, a drogériák, a dohányboltok, gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenységhez nélkülözhetetlen anyagokat és eszközöket árusító üzletek, valamint az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletek, a piac és a termelői piac.

- Minden szolgáltatás szünetel, kivéve a magánegészségügyi-, szociális, pénzügyi, postai, járműszerviz-szolgáltatásokat. A nőnapra tekintettel március 8-án, hétfőn a virágboltok nyitva maradhatnak, de utána nekik is be kell zárniuk. Az éttermekben továbbra is lesz lehetőség elviteles vásárlásra.

- Az óvodák és az általános iskolák a tavaszi szünet végéig nem nyithatnak ki, a digitális oktatás tartalmi feltételeit az érintett miniszterek határozzák meg. A középiskolákban és a felsőoktatásban a digitális oktatás továbbra is fennmarad.

- Az alacsony fertőzési számokra tekintettel a bölcsődék nem zárnak be.

- Az esti kijárási tilalom továbbra is érvényben marad.

- A maszkviselés lakott területen belül valamennyi utcán, közterületen kötelező.

- A másik embertől lehetőség szerint legalább másfél méter védőtávolságot kell tartani.

- A munkavégzés lehetséges, de ahol lehet, otthoni munkavégzést javaslunk. Az államigazgatásban otthoni munkavégzés rendelhető el, kivéve a védekezésben közreműködők esetében.

- A szabadtéri sporttevékenység lehetséges, ahol tartható a másfél méteres távolság. Megengedettek az igazolt sportolók edzései, a meccsek kizárólag zárt kapuk mögött lehetségesek.

- A parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak.

Mindemellett zajlik az újraindításról szóló online nemzeti konzultáció. A cél, hogy húsvét környékén fokozatosan és felelősen lehessen megkezdeni a korlátozások feloldását.