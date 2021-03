Meghan Markle barátnője megtörte a csendet és felszólalt az egykori hercegné mellett miután elterjedt az a vád, hogy Meghan megfélemlített több dolgozót is a Kensington-palotában.

Nagyon komoly vád érte Meghan Markle-t: a Kensington-palota egyik alkalmazottja tett panaszt ellene, azt állítja az egykori hercegné több dolgozót is megfélemlített. A Times arról számolt be, hogy 2018 októberében Jason Knauf - aki Harry és Meghan kommunikációs titkáraként dolgozott -, azt állította, hogy a hercegné két személyi asszisztenst küldött el a háztartásból, és aláásta egy harmadik alkalmazott bizalmát. Buckingham-palota közölte, hogy kivizsgálja a vádakat, mert "nem tolerálják és nem is fogják tolerálni a munkahelyi zaklatásokat."

Meghan Markle védelmére kelt barátnője, Lindsay Roth, akivel nagyon hosszú múltra tekint vissza a barátságuk - írja a Daily Star. Egy Insatgram-posztban leírta, hogy Meghan mindig kedves és jóindulatú volt, aki törődik a családjával és barátaival: mindig segíti és támogatja őket. Önzetlen barátnak írta le, és hozzátette, még ma is ugyanolyan ember. A házaspár ügyvédje szerint a királyi család ezekkel a vádakkal szeretné lejáratni Meghan hercegnét a hétvégi, Oprah Winfrey-vel készített interjú előtt.