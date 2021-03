Ulf Ekelund korábban elnöke volt a Svéd Atlétikai Szövetségnek. Miután közösségi oldalán elárulta, hogy rövidesen meg fog halni, az Aftonbladet című lapnak adott interjút.

"Nehéz felfognom azt, hogy ez a betegség ilyen gyorsan támad és napjaim vannak hátra. A hét végén még a tévében néztem a fedettpályás atlétikai Európa-bajnokságot.

Úgy tűnik, hogy ez volt az utolsó verseny, amit még láthattam, hiszen rövidesen meg fogok halni. Korábban már küzdöttem a bőrrák ellen, de most már rengeteg áttét keletkezett, a legtöbb az agyamban van. Iszonyatosan fáj a fejem és nagyon rosszul vagyok.Felhívtam a szeretteimet és nekik is elmondtam, mi a helyzet. De a világgal is tudatni akartam, ezért tettem fel az írást a közösségi oldalamra. Elvileg a szokásos módon élem a mindennapjaimat, dolgozom is, de nehéz megérteni és elfogadni, hogy hamarosan meg fogok halni. Az orvosok 1 hónapot mondanak, hogy még addig élhetek" - mesélte szomorúan Ekelund.