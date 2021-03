A koronavírus-járvány miatt idén is a Parlament előtti zászlófelvonás lesz az egyetlen, helyszíni központi rendezvény a nemzeti ünnepen, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléknapján. Áder János köztársasági elnök ünnepi beszédét a közmédia közvetíti. Az állami kitüntetéseket nem adják át, a díjazottak névsorát nyilvánosságra hozzák.

A kormányzati oldalon található tájékoztatás szerint a zászlófelvonás reggel 8 órakor lesz a Kossuth Lajos téren. Magyarország lobogóját Benkő Tibor honvédelmi miniszter engedélyével vonják fel katonai tiszteletadással. Ezt követően Áder János mond beszédet, amelyet az M1 aktuális csatorna, a Duna Televízió és a Kossuth rádió közvetít majd.



Kövér László házelnök a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány délutáni, online megemlékezésén mond köszöntőt.





A Nemzeti Múzeum online tárlatvezetésre hívja azokat, akik a járványügyi korlátozások betartása mellett is felelevenítenék a reformkor vívmányait, végigkísérnék a forradalmi ifjúságot március 15-e napján, és felidéznék a szabadságharc eseményeit. A 60 perces, internetkapcsolatot igénylő program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a honlapon, az egyes időpontokra kattintva lehetséges: .



A nemzeti ünnepek Youtube-csatornáján pedig ingyenesen elérhetővé tesznek három filmet, Sára Sándor 80 huszárját, Lugossy László Szirmok, virágok, koszorúk című alkotását és Jankovics Marcell János vitézét.



Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő csütörtökön jelentette be, hogy a koronavírus-járvány miatt elmaradnak a március 15-ei helyszíni ünnepségek, csak a zászlófelvonást tartják meg. A Kossuth- és Széchenyi-díjak átadását is későbbre halasztják, de a díjazottak névsorát az ünnep napján nyilvánosságra fogják hozni - tette hozzá.



Március 15-e a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc kezdete. Munkaszüneti nap 1989-ben volt először, és 1990 óta hivatalos nemzeti ünnep.