Az unió hágai székhelyű gyógyszerfelügyeleti testülete közölte, hogy a szervezet gyógyszerbiztonsági bizottsága péntek óta vizsgálja a vakcina alkalmazása után néhány embernél fellépett tromboembóliás tünetekről szóló jelentéseket. A panaszok miatt több EU tagállamban elővigyázatosságból ideiglenesen felfüggesztették az oltóanyag használatát.



Az EMA kiemelte, hogy a vérrögképződéssel járó megbetegedés, amely a trombociták számának veszélyes mértékű csökkenését is előidézte néhány esetben, eddig igen alacsony arányban fordult elő az AstraZeneca cég termékével beoltottak körében. A testület hétfőn azt is bejelentette, hogy csütörtökön rendkívüli ülés keretében fog tárgyalni a vállalat oltóanyagának alkalmazásával kapcsolatos további intézkedésekről.



A múlt héten Norvégiában, Bulgáriában, Dániában, Izlandon illetve vasárnap Hollandiában és Írországban is felfüggesztették a vakcina alkalmazását. Olaszország és Németország hétfőn ugyanígy döntött a brit-svéd érdekeltségű vállalat oltóanyagával kapcsolatban, majd Spanyolország, Franciaország és Szlovénia is beállt a sorba.