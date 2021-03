Berki Krisztián beismerte, hogy ő van azon a felvételen, amelyen az látható, ahogy egy autó egy busszal ütközik, azonban másként írta le a történteket. Most egy másik videó is előkerült, azt állítják, ezen szintén Berki Krisztián látható, csak ezúttal robogón ül.

Nemrég tettek közzé egy felvételt arról, hogyan ütközött össze egy busz egy személyautóval, utóbbit Berki Krisztián vezette. A felvételhez azt írták, "szabálytalan és indokolatlan fékezéssel egy utasokat szállító autóbuszt kényszerített vészfékezésre egy férfi."

Berki Krisztián azonban másként emlékszik a történtekre, "Ahogy a buszt megelőztem, jobbra indexeltem, mert a Village Parkba akartam bekanyarodni. Elgondolkodható számomra, a buszos miért próbálta megakadályozni, hogy elé kerüljek. A sofőr állítása szerint vészfékezett, de akkor miért nem tudott megállni úgy, hogy 70-90 méterre haladtam előtte? Hol van a szakértői vizsgálat, ami őt igazolja? Nincs, hiszen fékezés nélkül jött belém" - mondta Krisztián a balesetről.

Most újabb videó került elő, erről a Blikk azt állítja, szintén Berki Krisztián látható rajta, csak ezúttal robogóval. A felvételt a Bp-i Autósok Közössége tette közzé, ezzel a címmel: "Most ez komoly, hogy már motorral is büntetőfékeznek?"