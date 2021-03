Bereczki Zoltán Hajdu Steve-et váltja majd, aki pedig a Brékig! csapatát erősíti a következő időkben.

"Nem vagyok és nem is leszek klasszikus értelemben vett műsorvezető. Az lesz a feladatom, hog rezonáljak a beszélgetőpartnerre és kérdéseket tegyek fel neki. Olyan kérdéseket, amelyek bennem merülnek fel, amelyekre a válaszok engem is érdekelnek" - mondta a Borsnak Bereczki, akit állítása szerint nem a pénz motivál, bár pár hónap múlva neki is elfogyott volna a tartaléka. "Nekem is fontos, hogy legyen bevétel, de egy munka kapcsán sosem ez dönt nálam! Inkább, hogy muszáj valami izgalmat találnom a dologban, amit elvállalok."