A művész nagy családot hagyott maga után, négy fia, négy lánya és hat unokája gyászolja.

Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója rendszeresen ír az Origónak, most Busa Tamásra emlékezik, írásából egy részlet:

"Ne rejtsük véka alá: sokan féltettük is Tamást. Hiába tudta mindenki, hogy ez az élete, a családdal messze él, nem Budapesten, és ha itt éppen nincs énekelnivalója, az ő repertoárjával, színpadi rutinjával és kedves személyiségével azonnal hívják a vidéki nagyvárosok operatársulatai. Ugyanakkor ez rengeteg utazást, koncentrációt, fáradtságot követelt, és végül mintha neki lett volna igaza, hisz bírta, most is bírná. A koronavírust viszont ő sem kalkulálhatta bele. Március 8-án értesültem róla, hogy már több napja mélyaltatásban van, akkor írtam neki, de válasz a mai napig nem érkezett. Pedig hetek teltek el, amelyeket a nagy harcos nagy, de nehezen detektálható harccal vívott végig, eddig, igen sokáig – önmagában isteni csoda, hogy idáig! – bírta tüdeje, erős és vitális szervezete."

Ókovács Szilveszter azt is hozzátette, Buda Tamás nem az Operában kapta el a vírust.