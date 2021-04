Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 2 362 839 fő, közülük 913 012 fő már a második oltását is megkapta. A brit vírusmutáns továbbra is nagyon gyorsan terjed, ezért kérjük, hogy a húsvéti ünnepek alatt is tartsák be az óvintézkedéseket! 3874 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 689 853 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 213 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 21 928 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 418 084 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 249 841 főre emelkedett. 11 806 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1451-en vannak lélegeztetőgépen.