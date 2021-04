Xantus Barbara nagyapai örökségét egy ismerős lopta el , amikor egy aukcióra vitte el. Szántó Piroska Csontvázak című alkotása több százezer forintot ér, ami nagy segítség lenne most a színésznőnek.

A festmény sajnos azóta sem került elő és most már eladni is szinte lehetetlen legálisan, ugyanis a Csontvázak a műtárgyfelügyelet lopott műveket listázó honlapján is szerepel, így nincs olyan hivatalos műkincskereskedő, aki megvenné a képet, vagy aki ne értesítené azonnal a hatóságokat, ha azt eladásra kínálnák neki.

A színésznő szeretette volna eladni a festményt, ami anyagliag nagyon jól jött volna ezekben a szűkös időkben. Hisz sokakhoz hasonlóan elveszítette ideiglenesen munkáját, maszkokat árul egy plázában, hogy legyen némi bevétele.

A Miniszterelnökség örökségvédelmi főosztálya rendre kiadja azt a listát, melyen az ellopott és még men nem talált műtárgyak szerepelnek. Jelenleg az a lista 46 tételből áll.

"Akik a műkincspiacon megfordulnak, azoknak nagy segítség ez az adatbázis, amely 2004-ben kezdte meg működését és folyamatosan frissül. Jelentősen megkönnyíti a galériatulajdonosok, az eladók, a vevők és természetesen a hatóságok dolgát is, hiszen itt naprakészen informálódhat mindenki arról, hogy mely műkincsek tűntek el, melyek lopottak, és hogy szerepelnek-e ezen belül a védett kategóriában. Nagyon fontos, hogy akik vásárolni akarnak egy festményt vagy egyéb műtárgyat, első lépésként megvizsgálják, hogy az adott tárgy megtalálható-e a listán, mert így nem futnak bele jóhiszeműen egy olyan adásvételbe, aminek a végén kiderül, hogy körözés alatt van a tárgy és ezért aztán elkobozzák tőlük"

– mondta Fehér László igazságügyi műtárgyszakértő a Blikknek, aki szerint az adatbázisban szereplő művek többségét valószínűleg már illegálisan értékesítették.