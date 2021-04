A Semmelweis Egyetem rektora a KOVIDők Facebook-oldalon közzétett beszélgetésben mondta el, hogy a kismamák most veszélyeztetettebbek, mint az első hullámban.

Míg az első hullámban nem volt várandós koronavírusos eset, a második hullámban a Semmelweis Egyetemen 38 várnadós kierült kórházba, hárman kerültek lélegeztetőgépre, egy került ecmora, műtüdőre - sorolta Merkely, majd hozzátette, hogy közülük mindenki meggyógyult.

Most, a 3. hullámban már 90-en vannak, akiknek kórházi kezelésre volt szükdége, több mint 20-an lélegeztetésre is szorultak, és 5 főnél a műtüdőt is alkalmazni kellett.

A Semmelweis Egyetemen Érezhető, hogy a várandós kismamák egyértelműen veszélyeztetettek és ehhez képest azonos korú például szoptatós kismamák vonatkozásában messze nincs annyi eset - magyarázta a professzor. A koronavírus harmadik hullámában kismamák esetében több haláleset is előfordult. A szakemberek azt javasolják, hogy a várandós kismamák mielőbb vegyék fel az oltást.

Merkely Béla szerint az első mRNS vakcina felvétele a legfontosabb, hiszen az teljes biztonságot ad a kismamáknak a betegség súlyos lefolyása ellen. A rektor azt is elárulta, hogy a vakcina felvétele által a gyermek is védetté válik a fertőzéssel szemben - idézi Merkely szavait a Bors.