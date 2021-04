Eva Kedoulát 15 millió forintnak megfelelő összeggel verték át a Facebook társkeresőjén. Egy magát Jesse-nek nevező férfi ismerkedés közben a meggazdagodás lehetőségével kecsegtette az 52 éves nőt, aki pedig mindent elhitt.

"Sajnos bekaptam a csalit, kihasználta a kapzsiságomat, pedig sok gyanús dolog volt a szövegében. Elhittem, hogy gazdag lehetek, így olyan pénzt is rábíztam, amivel nem is rendelkeztem" - idézi az asszonyt a Mirror. Eva először 5000 fontot fizetett be, majd több üzenetet is kapott egy kamu szoftvertől, ami további nyereséggel kecsegette. Ez odáig fajult, hogy a háza jelzálogát is pénzzé tette. Végül 15 millió forintnyi angol fontot utalt át az alkalmazáson keresztül.

Pár hét múlva szerette volna kivenni a befektetett pénzt, de az alkalmazás egyszerűen letiltotta, és azt az üzenetet kapta, hogy csak akkor juthat a pénzéhez, ismét befizet egy bizonyos összeget. Ekkor már tudta, hogy bajban van, és hívta a rendőrséget. Valószínűleg nem fognak tudni segíteni Evának, a csalók egy világméretű bűnbanda tagjai, akiket lehetelen lenyomozni, minden apró részletre ügyeltek.