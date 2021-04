Olivier Véran egészségügyi miniszter elmondta: öt napja megkezdődött a járvány visszahúzódása, a 40 ezret is meghaladó napi esetszám jelenleg átlagosan 33 ezerre, a reprodukciós ráta pedig 0,9 alá csökkent, azaz már nem minden fertőzött adja tovább a vírust. A tárcavezető ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a kórházban ápoltak számát illetően a nagyon magas plató vége még nincs közel, mert a napi esetszám csökkenése nem elég gyors. Véran szerint ezért a helyzet még törékeny.

A kórházakban csaknem 32 ezer fertőzöttet ápolnak, és az intenzív osztályok rendelkezésére álló 8 ezer ágyon csaknem 6 ezer súlyos beteg fekszik, ami kevesebb, mint egy évvel ezelőtt, de több az őszi második hullám tetőzéséhez képest.





Kedd este az egészségügyi tárca azt is bejelentette, hogy a felnőtt lakosság negyede, mintegy 13 millió ember már megkapta az első vakcinadózist, 4,5 millióan (8 százalék) pedig mindkét adagot.

A legtöbb járványügyi szakember szerint még mindig túl sok a fertőzött ahhoz, hogy a vírus tényleges megfékezéséről lehessen beszélni, és attól is tartanak, hogy az iskolák jövő heti újranyitása miatt ismét megemelkedhet a napi esetszám.



A miniszter mindenesetre arra kérte a franciákat, hogy továbbra is tegyenek meg minden erőfeszítést azért, hogy az egy hónappal ezelőtt bevezetett korlátozások, mindenekelőtt a tíz kilométeres körzeten túli lakhelyelhagyási és az éjszakai kijárási tilalom mielőbb meghozza a gyümölcsét.



Olivier Véran ugyanakkor megerősítette, hogy a kormány előzetes bejelentésének megfelelően a kisiskolások 11 éves korig jövő hétfőn visszatérhetnek az iskolapadokba, a felsőbb osztályokba járóknak és a középiskolásoknak május 3-án indul újra az oktatás személyes jelenléttel.

"Május közepétől elképzelhető az intézkedések egy részének enyhítése" - mondta a tárcavezető, aki szerint régiónként különböző időpontokban kellene felfüggeszteni a korlátozásokat.



Emmanuel Macron államfő korábban jelezte, hogy a csaknem nyolc hónapja zárva tartó vendéglátóhelyek teraszai és a múzeumok újranyitásával kezdődhet május közepén a korlátozások fokozatos enyhítése, de más részleteket nem közölt, és a nyitás feltételeit (esetszám, oltottak vagy kórházi betegek száma) sem részletezte. A nem alapvető termékeket árusító boltok megnyitásának időpontja egyelőre nem ismert.