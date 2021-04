Lovasi András 2019 márciusában okozott balesetet, összeütközött egy rendőrautóval. A zenész az első pillanattól elismerte a felelősségét, és többször bocsánatot kért, valamint úgy döntött, eltekint a tárgyalástól, elfogadja a korábban kiszabott büntetést, vagyis a 225 ezer forint pénzbüntetést és az 1 évnyi járművezetéstől való eltiltást.

A Blikk információi szerint azonban az ügyészség perújítási kérelmet nyújtott be, és a zenésznek súlyosabb vádakkal kell szembenéznie, ugyanis a baleset egyik sérültje maradnadó sérüléseket szenvedett.

"Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság rendeljen el perújítást, és az ügyet megismételt eljárás lefolytatására küldje meg a Pesti Központi Kerületi Bíróságna" - írta a Fővárosi Főügyészség sajtóosztálya. A közleményből kiderült, a szakértő által megállapított maradandó fogyatékosság új bizonyíték az ügyben, amely a vádat is módosítja – maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset okozására –, így elrendelhetik a perújítást.

"Ezt a szakértői megállapítást és a módosított vád szerinti súlyosabb minősítést azonban – eljárási okokból – nem vizsgálhatta a bíróság, mivel a vádlott a tárgyalás tartása iránti kérelmét időközben visszavonta, így a büntetővégzés jogerőre emelkedett. A kiegészített szakvélemény ezért olyan új bizonyíték, amely megalapozhatja a terhelt terhére irányuló rendkívüli jogorvoslatot, mivel az ügyészség szerint a súlyosabb minősítéshez igazodóan, súlyosabb pénzbüntetés kiszabása indokolt az ügyben" - írták.