A család nagyon diszkréten kezeli Michael Schumacher állapotát, csak páran látogathatják meg svájci otthonában, a sajtót pedig teljesen kizárták. Luca Badoer, a Ferrari egyik korábbi tesztpilótája egyike azon szerencséseknek, akik tisztában vannak vele, milyen állapotban van most a legendás sportember - írja a Ripost.

Ez egy fájdalmas dráma. (...) Csak én, Todt és néhány közeli jó barát látogatja. Michael mindig is keményen edzett, ami azért is jó, mert így a teste ellenáll. Amikor Mugellóban és Monzában teszteltünk, a szabadidejében is edzőterembe járt, vagy kerékpáron járta a közeli dombokat. Michael egyszerűen Michael. Egy harcos, aki remélhetőleg hamarosan felépül"-

- nyilatkozta Badoer, aki több évig dolgozott együtt a Ferrarinál a viágbajnokkal és immár két évtizede ápol vele szoros barátságot. Schumacher gyakran "kisöccsének" szólította olasz kollégáját, többször együtt is nyaraltak, sőt Schumi lett az olasz versenyző fiának, Brandónak a keresztapja.

Michael állapotáról mindig próbál információ morzsákat megtudni a sajtó. Legutóbb a Forma-1-ben idén debütáló fiát, Mick Schmumachert kérdezték apja állapotából.