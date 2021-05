Napról napra javulnak a járványügyi adatok, az ország a pandémia harmadik hullámának leszállóágában van, de továbbra is fontos az óvatosság - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján kedden. Müller Cecília kifejtette, a védőoltások hosszabb távú védelmet jelentenek, de egyik vakcina sem véd százszázalékosan. Ezért fontos, hogy az emberek éljenek a védőoltások lehetőségével, s emellett továbbra is mindenki tartsa be a védelmi intézkedéseket.