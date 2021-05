Ha pár héten belül elérjük az ötmillió beoltottat, a járvány nem fordulhat rossz irányba. Ezt moondta a Semmelweisz Egyetem professzora. Merkely Béla szerint a WHO által is elismert kínia vakcina nélkül nem nyithatott volna ilyen hamar az ország. Azt is mondta, hogy mindössze egy-két olyan eset volt, hogy valaki megkapta mindkét oltását, majd megfertőződött és kórházba került.

„Aki regisztrált az oltakozzon, aki pedig még nem regisztrált az regisztáljon. Az ötmillió beoltott elérése nagyon fontos fordulópont lesz, mert azt gondolom, hogy ekkor már a vírus nem fordulhat rossz irányba. Nagyon komoly szerepet vállaltunk, amikor az Európai Unión belül elsőként engedélyeztük a Sinopharm oltást Magyarországon. Ez a bátor és jó döntés nagyon sokat tett hozzá ahhoz, hogy a védekezés erre a szintre érhessen."

- Magyarázta Merkely Béla a Tényekben.